ELi liidrid rõhutavad vaktsineerimise tähtsust võitluses omikroniga

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) hoiatas aga, et omikrontüve suure jõudluse tõttu kahekordistub nakatunute arv iga kahe päevaga, mistõttu on ELi riikides valitseva vaktsineerimislõhe likvideerimisega hiljaks jäädud.

Mitu riiki, nagu Itaalia, Iirimaa, Portugal ja Kreeka, on juba teatanud, et kõigil ELi riikidest saabujail tuleb teha sisenedes koroonatest.

See annab hoobi ELi koroonatõendile, millega vaktsineeritud inimesed on seni ilma testideta riikidesse pääsenud. Euroopa Komisjon heitis Itaaliale ette, et too ei hoiatanud täiendavast piirangust 48 tundi varem, nagu reeglid ette näevad.