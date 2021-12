Uuringus ilmnes tegur, mis võib tõsta koroona vastu immuunkaitset 1000 protsendi võrra

Laboratoorsed tulemused, mis avaldati enne trükki Ameerika meditsiiniühingu teadusajakirjas JAMA, näitavad, et läbimurdeinfektsioon tekitab tugeva immuunvastuse deltatüve vastu. Autorid ütlevad, et leiud viitavad sellele, et immuunvastus on tõenäoliselt väga tõhus ka teiste variantide vastu.

Uuring on esimene, mis kasutab SARS-CoV-2 elustüvesid, et mõõta läbimurdejuhtude ristneutralisatsiooni vereseerumis, vahendab Medical Xpress.

«Te ei saa sellest paremat immuunvastust,» ütles vanemautor Fikadu Tafesse, molekulaarmikrobioloogia ja immunoloogia dotsents. «Need vaktsiinid on väga tõhusad raskete haiguste vastu. Meie uuring viitab sellele, et vaktsineeritud ja seejärel läbimurdelise infektsiooniga kokku puutunud isikutel on suurepärane immuunsus.»

Uuringus leiti, et läbimurdejuhtumite korral oli vereproovides mõõdetud antikehi rikkalikumalt ja need olid tõhusamad – tervelt 1000 protsenti tõhusamad – kui kaks nädalat pärast Pfizeri vaktsiini teist annust tekkinud antikehad.

Uuring viitab sellele, et iga vaktsineerimisejärgne kokkupuude tugevdab immuunvastust järgnevate kokkupuudete korral isegi viiruse uute variantidega.

«Ma arvan, et see räägib võimalikust lõppmängust,» ütles kaasautor Marcel Curlin, Oregoni tervise- ja teadusülikooli meditsiinikooli dotsent nakkushaiguste alal. «See ei tähenda, et oleme pandeemia lõpus, kuid see viitab sellele, kuhu me tõenäoliselt maandume: kui olete vaktsineeritud ja seejärel viirusega kokku puutunud, on teil tõenäoliselt suhteliselt hea kaitse tulevaste tüvede ees.»

«Me ei ole omikroni varianti konkreetselt uurinud, kuid selle uuringu tulemuste põhjal eeldame, et omikroni variandi läbimurdelised infektsioonid tekitavad vaktsineeritud inimeste seas sarnaselt tugeva immuunvastuse,» ütles Tafesse.

Uuringus võrreldi vereproove, mis koguti kokku 52 meditsiinikooli töötajalt, keda vaktsineeriti Pfizeri vaktsiiniga ja kes seejärel kaasati uuringusse.

Töötervishoiu testimise käigus tuvastati kokku 26 inimesel pärast vaktsineerimist kerge läbimurdeinfektsioon. Järjestusega kinnitatud läbimurdejuhtumitest 10 hõlmasid väga nakkavat deltatüve.

Teadlased mõõtsid immuunvastust elusviirusele, mis puutus kokku läbimurdejuhtumitega inimestelt võetud vereproovidega, ja võrdlesid seda kontrollrühma immuunvastusega. Nad leidsid, et läbimurdejuhtumid tekitasid rohkem antikehi ja et need olid elusviiruse neutraliseerimisel oluliselt tõhusamad.