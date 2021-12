Kingi lähedasele tervist: jõuluostud võib teha ka apteegist

Eelkõige mõtleme tervisekaupu kinkides oma eakamatele sugulastele. Näiteks vanaemale ja vanaisale on väga sobilik kingitus vererõhuaparaat, mis aitab neil kodustes tingimustes vererõhul ja pulsisagedusel silma peal hoida.

Kuna vanemaealised veedavad väljas vähem aega kui noored, on nende kehas ka ahtamad vitamiinivarud. Kingikotti sobib neile seetõttu hästi ka D-vitamiin. Sellel päikesevitamiinil on oluline roll energilisuse säilitamisel, immuunsuse tagamisel ning kaltsiumi omastamisel, et hoida luid tugevatena. Valikus on nii kapsleid kui ka spreid, mida on väga mugav kasutada. Lisaks eakatele kulub selline väike terviseturgutus vitamiinikuuri näol ära ka kõigile teistele, kes peavad talveperioodil aega veetma pimedas ja külmas Eestis.

Hea kingitus on ka kalaõli. See sisaldab omega-3 rasvhappeid, mida meie organism ise ei sünteesi ning mida saame vaid toidu kaudu. Omega-3 rasvhappeid saame ka kalatoitudest, kuid paraku ei söö me neid piisavalt palju. Kalaõli on kasulik südametegevusele, ajutalitlusele, luudele, lihastele, nahale ja silmadele. Omega-3 rasvhapped on vajalikud igas vanuses inimestele, kuid eriti soovitatav on neid juurde tarbida neil, kellel on probleeme liigestega või esineb silmade ja naha kuivust.

Spordisõbrale kuluvad ära vitamiinid ja mineraalained

Meie kehad on mõeldud liikumiseks. Sportimine aitab vähendada südamehaigustesse haigestumise riski, toetab närvisüsteemi ning tugevdab immuunsüsteemi. Sportimisel kulutab keha palju energiat, sealhulgas ka vitamiine ja mineraale. Nende varude vähenemisel muutub organism aga vastuvõtlikumaks erinevatele haigustekitajatele. Et seda vältida, tuleks füüsiliselt aktiivsel inimesel organismi toetada lisavitamiinide ja mineraalainetega.

Hästi sobivad spordisõbra kinkekotti erinevad multivitamiinid, mis sisaldavad spetsiaalselt sportlikele inimestele vajalikke aineid. Olemas on nii naistele kui ka meestele mõeldud multivitamiine. Sageli sisaldavad need erinevaid B-grupi vitamiine, C-vitamiini, antioksüdante ja muud liikuvale organismile hädavajalikku.

Palju sporti või füüsilist tööd tegevad inimesed vajavad tavapärasest rohkem ka magneesiumit. Tavalised sümptomid magneesiumi vaeguse korral on lihaskrambid, väsimus, närvilisus ning ebakvaliteetne uni. Magneesiumi vajavad rohkem ka rasedad, imetavad emad, lapsed ja eakad. Magneesiumit leiab apteekidest väga erinevates vormides. Seda on võimalik tarbida vees lahustuvate maitsestatud tablettidena, kapslite või graanulitena aga ka nahale määritava geeli või õlina.

Abikaasa ilu ja tervise heaks

Naistele sobivad hästi kingituseks ka erinevad kvaliteetsed kosmeetikatooted. Apteegikosmeetika tootmisel on kehtestatud väga ranged nõuded, mis tagavad, et toodete kasutamine on turvaline. Seal ei kasutata odavaid sünteetilisi lisaaineid, mis kuivatavad nahka, ummistavad poore või võivad tekitada allergilisi reaktsioone. See võib olla ka määravaks, miks on apteegikosmeetika teinekord tavakosmeetikaga võrreldes kõrgema hinnaga ja igaüks seda endale lubada ei raatsi. Just seetõttu ongi kosmeetikatoote leidmine kingikotist nii rõõmustav.

Apteegikosmeetika sortiment on piisavalt lai, et igaüks leiab endale sobiva toote nii igapäevaseks hoolduseks normaalse naha korral, kui ka erinevate nahaprobleemide ennetamiseks. Lisaks on valikus erinevaid tooteid kortsude ennetamiseks ning naha elujõulisena hoidmiseks.

Naistele teevad kindlasti rõõmu ka erinevad vitamiinid, mis on mõeldud naha, juuste ja küünte tervise tagamiseks. Näiteks on olemas spetsiaalsed naiste iluvitamiinid, mis sisaldavad biotiini, tsinki, vaske ja räni. Tsink toetab küünte normaalset seisundit, vask aitab kaasa juuste ja naha normaalsele pigmentatsioonile ning koos tsingiga aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest. Räni aitab kaasa juuste kasvule ja tugevnemisele. Lisaks on kompleksis erinevaid aminohappeid, mis on olulised juuste, küünte ja naha struktuuri kuuluva keratiinvalgu moodustamiseks.

Kuid tervise- ja kosmeetikatooted ei ole mõeldud vaid naistele. Ka meestele on valikus spetsiaalselt neile mõeldud tooteid. Meeste nahahooldustoodete puhul tuleks valida need, mis kaitseks nahka raseerimisest tingitud ärrituse eest ning niisutaks ja rahustaks seda.