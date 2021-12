USA koroonapatsientide seas tõstis pead teine eluohtlik haigus

Nüüd teatas USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus (CDC), et USAs on tabanud mõnel puhul Covidi patsiente sama haigus.

Haigusseisundit põhjustavad mitmesugused looduslikult esinevad seened, mis on tavaliselt kahjutud, kuid võivad vallandada haiguse inimestel, kelle immuunsüsteemi ressursid on haiguse, sealhulgas Covid-19 tõttu ammendunud.

India tervishoiu- ja perehoolekandeministeeriumi mais avaldatud avalduses selgitasid sealsed eksperdid, et «inimesed saavad mukormükoosi kokkupuutel keskkonnas (mulla või lagunevate lehtedega) olevate seente eostega. See võib tekkida ka nahal pärast seda, kui seen siseneb nahka lõike, kriimustuse, põletuse või muu nahatrauma kaudu.

«Mukormükoos hakkab avalduma nahainfektsioonina meie otsaesise, nina, põsesarnade taga ning silmade ja hammaste vahel asuvates õhutaskutes,» lisas India agentuur. «Seejärel levib see silmadesse, kopsudesse ja võib jõuda isegi ajju. See toob kaasa nina mustaks muutumise või värvimuutuse, nägemise ähmastumise või kahelinägemise, valu rinnus, hingamisraskusi ja veriköha.»

Kui haigus on välja kujunenud, on seda raske ravida. India eksperdid selgitasid, et ravi hõlmab kõigi surnud ja nakatunud kudede kirurgilist eemaldamist. Mõnel patsiendil võib see põhjustada ülemise lõualuu või mõnikord isegi silma kaotust. Ravi võib hõlmata ka 4-6-nädalast intravenoosset seenevastast ravi. Kuna see mõjutab erinevaid kehaosi, vajab ravi mikrobioloogide, sisehaiguste, neuroloogide, kõrva-nina-kurguarstide, silmaarstide, hambaarstide, kirurgide meeskonda.