Vananemisvastane vaktsiin töötas esimestel katsejänestel tõhusalt

«Ma arvan, et andmed olid äärmiselt tugevad... Arvan, et see on tõesti hea põhimõtteline tõestus,» ütles Paul Robbins, biokeemia, molekulaarbioloogia ja biofüüsika professor ning Minnesota ülikool vananemise ja ainevahetuse bioloogia instituudi kaasdirektor hiireuuringu kohta. Teoreetiliselt toimiks sama lähenemisviis ka inimeste puhul. Kuid küsimus on selles, kas see vaktsiin oleks inimestele ohutu, ütles Live Sciencile Robbins, kes ei olnud uuringuga seotud. Selle väljaselgitamiseks peaksid teadlased läbi viima täiendavaid uuringuid loomadega, sealhulgas ahvidega ja tegema põhjalikke ohutusuuringuid inimpatsientidel.

Uue vaktsiini sihtmärgiks on vananevad rakud, mis on kahjustuse või stressi tõttu paljunemise lõpetanud, kuid riikliku vananemisinstituudi (NIA) andmetel ei sure, kui nad peaksid. Need rakud kogunevad vananedes, kuna immuunsüsteem muutub selliste rakkude eemaldamisel vähem tõhusaks. Vananevad rakud vabastavad ühendeid, mis vallandavad põletikku ja kahjustavad seega läheduses asuvaid terveid rakke. Tõendid viitavad sellele, et vananevate rakkude kogunemine aitab kaasa paljude vanusega seotud haiguste, sealhulgas vähi, Alzheimeri tõve ja ateroskleroosi tekkele.

Sihtmärgid rakkude pinnal

Viimase kümnendi jooksul on teadlased töötanud «senolüütiliste ravimeetodite» või ravimite loomise nimel, mis suudavad vananevaid rakke kehast eemaldada. Mõned neist ravimitest on vähendanud põletikku, lükanud edasi vanusega seotud haiguste teket ja pikendanud näriliste eluiga. Robbinsi sõnul on paarkümmend neist ravimitest jõudnud ka inimpatsientidega läbi viidavatesse kliinilistesse uuringutesse.

Robbins ütles, et vaktsiini, mitte ravimite kasutamise potentsiaalne kasu vananevate rakkude kõrvaldamisel seisneb selles, et inimesi saab süstida näiteks 50-aastaselt ja vältida vananevate rakkude kogunemist. Vaktsineeritud inimese immuunsüsteemi õpetatakse otsima vananevaid rakke ja neid hävitama. Seevastu inimene, kes võtab senolüütilisi ravimeid, peaks neid tarbima korduvalt, kuna vananevad rakud kogunevad pärast iga ravikuuri uuesti, ütles teadlane.

Senolüütilise vaktsiini väljatöötamiseks valisid teadlased vananevate rakkudesihikule võtmiseks immuunsüsteemi jaoks spetsiifilise sihtmärgi ehk «antigeeni». Kogu keha rakud võivad vananeda ja need näevad välja üksteisest erinevad, ütles uuringu vanemautor dr Tohru Minamino, Tokyo Juntendo ülikoolihaigla kardiovaskulaarmeditsiini keskuse direktor.

Meeskond uuris ainult ühe rakutüüpi: vananevad veresoonte endoteelirakud, mis ääristavad arterite, veenide ja kapillaaride siseseinu. Nad analüüsisid, milliseid valke esineb suurtes kogustes nende rakkude pinnal, et näha, millised valgud oleksid nende vaktsiini jaoks hea sihtmärk.

Ajakirjas Aging avaldatud 2011. aasta aruande kohaselt valisid nad tuvastatud valkude hulgast ühe, nimega glükoproteiini mittemetastaatiline melanoomi valk B (GPNMB), mis näib kuhjuvat vanusega mõnes kudedes ja soodustab mitmesuguseid haigusi. Ajakirjas Steroids avaldatud 2018. aasta aruande kohaselt esineb sama valku rohkesti ka teatud vähirakkude tüüpidel, sealhulgas melanoomidel.