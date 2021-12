Portugal ja Prantsusmaa alustavad nooremate laste vaktsineerimist

Portugal on elanikkonna 88,9-protsendilise vaktsineerimisega üks maailma kõige kõrgema vaktsineeritusega riike. Nüüd loodetakse nädalavahetusel vaktsineerida Pfizeri vaktsiinisüstiga 60 000 last vanuses viiest kuni 11 eluaastani.

Prantsusmaa tervishoiuminister Olivier Véran ütles, et samas vanuses laste vaktsineerimine saab hoo sisse tuleval kolmapäeval.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) teatas aga kolmapäeval, et vaktsiinidest üks ei piisa COVID-19 omikronvariandi vastu võitlemisel ja meetmed nagu maskikandmine, kaugtöö ja suurtest rahvakogunemistest hoidumine on endiselt olulised, et säästa tervishoiusüsteemi ülekoormusest.