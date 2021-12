Egiptus teatas esimestest omikrontüvega nakatunutest

Riigi lennundus- ja turismisektorid, mis viimased kaks aastat pandeemiast räsida on saanud, hakkasid just toibuma ning arvestasid aasta lõpul saabuvate puhkajatega.

G7 riigid teatasid sel nädalal, et omikron on suurim üleilmse rahvatervise oht.

Teadlased ei tea täpselt, kui ohtlik äärmiselt muteerunud omikrontüvi on, kuid esialgseil andmeil on see vaktsiinidele resistantsem ja oluliselt nakkavam, kui viiruse deltatüvi.