Londonist Tõrva kolinud joogatreener: vesi leevendab nii vaimset kui füüsilist pinget

«Vee element on jooga teoorias seotud meie puusadega, mis hõlmab meie teist energiakeskust ja füüsilisel tasandil puusade ja alakõhu piirkonda, emotsionaalsel tasandil on seotud meie suhetega ja suhtumisega iseendasse ja ümbritsevasse,» lisab Pärn. «Kasutan alati võimalust, et vee lähedal joogat harrastada.»