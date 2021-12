Pandeemia on soodne pinnas toidusõltuvuse tekkimiseks

Maailma Terviseorganisatsiooni väljakuulutatud koroonapandeemia tõi kaasa piirangud ja isoleerituse ning igapäevarutiini ja sotsiaalsete kontaktide katkemise. See on tekitanud laialdast stressi, mille vastu on paljud otsinud lohutust toidust, sattudes toidusõltuvuse küüsi, on uuringutes täheldatud.