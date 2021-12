Rootsi teatas nakkuste tõusu tõttu uutest koroonameetmetest

23. detsembrist soovitatakse neil, kel võimalik, teha taas tööd kodust. Samast kuupäevast kehtib nõue, et 20 kuni 500 osalejaga avalikel üritustel peab publik istuma ning suurema rahvahulgaga üritustel tuleb kontrollida vaktsineeritust.

Samuti kehtestatakse meetmed, et välistada tiheda rahvahulga moodustumist kaubanduskeskustes. Baarid ja restoranid tohivad pakkuda teenust vaid istuvatele klientidele, kes on teineteisest vähemalt ühe meetri kaugusel.

«See tähendab, et sisuliselt ei saa aastavahetusel pidutseda ööklubides,» ütles valitsusjuht.

Samuti on seatud 50 inimese piir erapidude ürituspaikades.

Rootsi tervishoiusüsteemi koormus on kasvanud COVID-19 tõttu ning ka teiste viiruste tõttu, ütles riigi tervishoiuagentuuri juht Karin Tegmark Wisell.

«Me näeme jätkuvalt märkimisväärset levikut Euroopas ja meie naaberriikides. Meil on Rootsis madalam (nakatumis)määr, kuid viimase paari nädala jooksul oleme näinud ka leviku kiiret kasvu,» ütles Tegmark Wisell. Tema sõnul prognoositakse nakkuste tõusu ning olukord on halvaendeline.

Enamike meetmete aegumiskuupäeva paika ei pandud, kuid tervishoiuministri Lena Hallengreni sõnul ei taheta neid jõus hoida «kauem, kui on vaja».

Kokku 10,3 miljoni elanikuga Rootsis on uute nakkuste arv üks Euroopa madalamaid, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), kuid viimase 14 päeva nakkuste esinemissagedus on kasvanud 37 protsenti, võrreldes eelneva perioodiga.