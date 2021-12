Kooliõde: teadlik maiustamine aitab hoiduda liialdamisest

Kvaliteetse maiuse puhul on ka maitseelamus suurem. Tiiu Ulmre annab nõu selgitada välja, lapse lemmikšokolaad või -komm ja anda talle võimalus head asja ka nautida.

«Las laps saab oma lemmikmaiuse pärast soolase toidu söömist ja siis piiratud koguse - nii on rõõm suurem ja kestab kokkuvõttes kauem. Kui komme täis kauss asub teleka või arvuti kõrval, siis käsi käib kausi vahet ja pilk on samal ajal ekraanil. Aju tegeleb pildiga ja ei saagi keskenduda mõnusale magusale maitsele. Nii jääb inimene ilma sellest, mida maiustus peaks meile pakkuma - heaolutunnet ja mõnikord lohutust.»

Lapsevanema abi

Šokolaad on teada-tuntud kurvameelsuse rohi. «Vahel on väga hea šokolaadiga tuju tõsta, aga see ei toimi, kui tegemist pidevalt nukra lapsega. Pikalt kestev masendus ja õnnetunde puudumine nõuab kindlasti eraldi tähelepanu. Nii et kui peres on laps, kes tahab pidevalt magusat süüa, siis tasub uurida, ega seal taga ole hoopis muud probleemid - masendus, üksindustunne või ka hirm.»

Tiiu Ulmre ei ole sugugi seda meelt, et lastel maiustamine ära keelata. «Aga et enam pole need ajad, kus magusat poest saada pole, kipume liialdama. See toob lõpuks kaasa halva enesetunde, osadel lastel tekitab magus hüperaktiivsuse võimedumist, pidev maiustamine hakkab tõstma ka kehakaalu, eriti, kui õpilane pole füüsiliselt aktiivne.»

Kaalutõusuga kimpus olevate laste vanematel soovitab kooliõde anda maiustus kätte päeva esimeses pooles ehk enne kella 15, siis jõuab organism saadud energia ja kalorid enne õhtut ära kulutada ning see ei jää kehale koormaks. Ja kehtib ka see vana tõde, et ülekaalu vältimiseks tuleks üleliigsed kalorid füüsilise tegevusega ära põletada.