Pikema sõpruse päev: tervisekontrollis leiti 80% meestest probleeme

Synlabi laboriarsti, doktor Jüri Laasiku sõnul oli ca 80% meestel vähemalt ühe analüüsi tulemus normist väljas. Kõige enam on probleeme kolesteroolitasemega – 70% analüüsidest oli üldkolesterooli näitaja üle normi, mis on peamiseks südame-veresoonkonnahaiguste riskiks, ütles ta.

«Mõnel üksikul on probleeme veresuhkru liialt kõrge tasemega, mis on otseselt diabeedi tekke risk, kuigi hea on tõdeda, et seda oli pigem vähe. Maksanäitaja oli 19% meestest normist kõrgem, mis võib olla otseselt seotud alkoholi ja ravimite tarbimisega ning ka märkamatult põetud hepatiitidega,» loetles Laasik.