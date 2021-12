Eesti migreeniäpp käivitas kliinilise uuringu

Neuroloog Mark Braschinsky tõdeb, et stress mõjub inimestele erinevalt, mõnel hakkab pea valutama hoopis lõdvaks lastes. Stressi puhul on aga teada, et aju sünteesib teatud aineid rohkem, teatuid vähem. Selline ebakõla võib vallandada atakke nendel, kel esineb migreen või pingetüüpi peavalu. FOTO: Margus Ansu FOTO: Margus Ansu