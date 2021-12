Kuidas murda depressiooni ahelad

Sageli öeldakse psühholoogile, et juba pärast murede sõnastamist sai nendest paremini aru. «See veel ei lahenda probleeme, aga annab esmase selguse, millega võiks tegeleda.» Sageli tuuakse välja uneprobleemid, mis hakkavad mõjutama ka meeleolu, keskendumis- ja töövõimet, soodustavad ärritumist. Edasi tuleb vaadata, kas unerežiim on rikutud, kas on üleval tegelemist vajavad konfliktid või kas töökoormus on liiga suur ja peaks vaatama üle, kuhu piir tõmmata. «Tekivad niidiotsad, millega peaks tegelema. Tihti oodatakse liiga kaua, et asjad lähevad ise lihtsalt paremaks. Tegelikult pigem süvenevad, muutuvad krooniliseks.»

Meeldivate tegevuste ja muutuste planeerimine

Võib tekkida küsimus, kas piisab probleemidega üksinda tegelemisest või on vaja abi. «Võib näiteks olla, et inimesel on selles seisundis väsimus ja motivatsioonilangus nii suur, et ta ei suuda iseseisvalt asju korraldada, selleks on vaja tuge ja juhatust, kuidas seda samm-sammult teha. Kui on selline tunne, võikski pöörduda psühholoogi poole. Psühholoog võib olla hea koostööpartner, et neid asju hakata sammukaupa planeerima,» selgitab Junolainen.

«Kindlasti peab juurde õppima uusi oskusi. Inimesed ütlevad, et nad ei oska puhata, stressi maandada või probleeme lahendada, probleemid on suhtlemisega, tekkinud on konfliktid. Abi võib olla teraapiast, teinekord saab abi eneseabiõpikust või kursuselt.»

Ühe esimese sammuna tasub minna Peaasi.ee lehele, kuhu on koondatud laiahaardelist infot vaimse tervise probleemide ja eneseabi kohta. Seal saab ka teha testi, mis annab seisundist hea pildi, ehkki see depressiooni ei diagnoosi. Selle pinnalt on juba hea pöörduda näiteks edasiseks konsultatsiooniks psühhiaatri või perearsti juurde. Samuti on leheküljel kirjeldatud eneseabitehnikaid.

«Oluline on positiivsete emotsioonide tekitamine. Üks esimesi asju teraapias on meeldivate tegevuste planeerimine. Kasvõi võtan endale viisteist minutit, et juua tassike kohvi või teed ja mõtisklen elu üle, loen raamatut või olen lapsega segamatult koos. Ette tuleb võtta tegevusi, mis aitavad ilusaid emotsioone kogeda. Seda tuleb teadlikult planeerida, kuna depressiivne inimene jätab sageli need tegevused ära,» annab Junolainen nõu.

Käitumise muutus viitab sageli vaimse tervise probleemile. «Kui enne oli inimene jutukas ja rõõmus, nüüd on vaikne ja endasse pöördunud, on põhjust küsida ja näidata, et oled huvitatud. Oluline nüanss on mitte hakata õpetama. Loomulik instinkt on hakata kohe asja lahendama, enda kogemust jagama või lohutama, et ei ole hullu. Tegelikult need asjad tõkestavad üksteisemõistmist ja kontakti. Tahame valu ära võtta, aga hädas inimene tahab kogeda kõigepealt mõistmist, enne kui ta on valmis teise ettepanekuid kuulama ja ise lahendustele mõtlema. Pigem küsida küsimusi, mis algavad sõnadega «kuidas», «mil moel», «tahaksin aru saada»,» räägib Junolainen.

Depressiooni säilitavaid mõttemustreid on vaja muuta