Riik hakkab tulevast aastast rahastama mitmeid uusi tervishoiuteenuseid

«Pean väga oluliseks, et lisaks Covid-19 vastasele võitlusele parandame pidevalt ka teiste haiguste ja seisundite ravi- ja diagnoosimisvõimalusi ning laiendame kindlustatutele teenuste pakkumist. Nii näiteks saavad tulevast aastast vaegkuuljad ja kõnepuudega patsiendid võimaluse suhelda perearsti nõuandeliiniga 1220 vestlusakna kaudu,» sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Lisaks hakkavad saama tasuta hambaravi need vähipatsiendid, kelle hambaravi vajadus on põhihaiguse tõttu oluliselt suurenenud. Ortodontilist ravi võimaldatakse edaspidi ka 19-aastastele ja vanematele patsientidele, kellel on huule-suulaelõhe või muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud ja harvikhaigused, mis vajavad ravi hilisemas vanuses. Kõrgendatud piirmääras hambaravihüvitist hakkavad saama töötud ja toimetulekutoetuse saajad.