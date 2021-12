Selgus üllatav dementsuse riskitegur

Andmete analüüsil ilmnes, et isikutel, kes olid kaotanud hambaid, oli 1,5 korda suurem kognitiivsete häirete ning 1,28 korda suurem dementsuse kujunemise risk. Sealjuures suurendas iga järgmise hamba kaotus kognitiivsete häirete riski 1,4 protsenti ning dementsuse riski 1,1 protsendi võrra.

Hammaste kaotuse ja kognitiivse allakäigu seoses ei ole selgust. Oletatakse, et hammaste kaotuse korral ei suuda inimene toitu adekvaatselt mäluda ega kõiki vajalikke toitaineid omastada.

Hammaste kaotus on seotud periodondi põletikuliste haigustega ja on leitud, et Porphuromonas gingivilis’e sugukonna mikroobid põhjustavad põletikku ka ajus ning soodustavad seal beeta-amüloidi ladestumist, osaledes seega kognitiivsete häirete tekke patogeneesis.