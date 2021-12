Tallinna Lastehaigla aasta parimad arstid ja õed said tunnustuse

Parima arsti preemia vääriliseks tunnistati allergoloog Silvi Plado, kelle puhul tõsteti esile häid ravitulemusi, uute uuringu- ja ravimeetodite juurutamist ning harvikdiagnoosideni jõudmist. Parima noorarsti preemia laureaat Teele Meren on kolleegide hinnangul oma 30 eluaasta, andekuse ja haarde juures teinud tööd 40 aasta eest, parima õe tiitli saanud traumatoloogia-ortopeediaosakonna õendusjuht Ülle Gents on nii universaalne, et suudab täita nii administratiivseid kui praktilisi ülesasandeid kaugelt üle oma eriala piiride.