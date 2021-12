Ühendkuningriigis sündis uus Covid-19 nakkusjuhtude rekord

Suurbritannia on üks koroonapandeemias enim kannatada saanud riike, Covid-19 tõttu on seal surnud 147 720 inimest.

Riikliku statistikaameti andmetel oli 16. detsembriga lõppenud nädalal koroonasse nakatunuid ligi 1,4 miljonit, mis on suurim arv kogu pandeemia jooksul.

Ka haiglasse on hakanud jõudma rohkem inimesi, aga neid on nüüdse omikronvariandi puhul siiski vähem kui varasemate koroonalainete ajal.

Tervishoiuminister Sajid Javidi sõnul on uudised julgustavad, sest esialsetel andmetel ei on haiglaravi vajaduse oht väiksem kui deltatüve puhul.

Peaminister Boris Johnson on otsustanud mitte rakendada uusi koroonameetmeid enne jõule, kuid pärast pühi on see võimalik. See-eest kannustatakse kõiki end vaktsineerima.