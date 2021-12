Omikron on muutunud Portugalis dominantseks tüveks

Portugalis on vaktsineeritus koroonaviiruse vastu üks maailma kõrgemaid, riik on alustanud üle 5-aastaste laste kaitsepookimist.

«Omikrontüvi on Portugalis juba domineeriv, 22. detsembril moodustas omikronvariant 61,5 protsenti kõigist nakatumistest,» teatas tervise peavalitsus laupäeval.

Portugal on sulgenud baarid ja diskoteegid, kohustuslik on kaugtöö ja maskide kandmine siseruumides. Portugali saabuvad reisijad peavad esitama kolme päeva jooksul tehtud negatiivse PCR-testi ka siis, kui nad on vaktsineeritud.