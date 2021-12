Soomes on tõhustusdoosi saanud ligi miljon inimest

Vähemalt üks vaktsiiniannus on manustatud 87,8 protsendile ja kaks annust 83,6 protsendile vähemalt 12-aastastest elanikest.

Kolmapäeval teatasid tervishoiuametnikud, et lapsi vanuses 5-12 loodetakse hakata vaktsineerima vahetult pärast jõule. Soome pere- ja sotsiaalministri Krista Kiuru sõnul loodetakse praegu võtta kasutusele erinevaid meetmeid, et omikrontüvi ei saaks valdavaks kogu riigis. «Me püüame võita aega tagamaks, et omikron ei kujuta endast tõsist riiklikku ohtu,» sõnas ta.