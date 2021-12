Eestis on intensiivravi vajanud noored vaktsineerimata rasedad

Ühendkuningriigis ja USAs on esimesest Covid-19 lainest alates teatatud rasedatest, kes on haigestumise tagajärjel surnud. «Eestis on olnud nii selle kui eelmise laine ajal rasedaid, kes on olnud Covid-19 tõttu üliraskelt haiged, vajanud nädalaid intensiivravi ning lõppkokkuvõttes õnneks tervenenud. Kaugematest mõjudest on veel vara rääkida,» tõdeb Erlang.