Tervise lühiuudised

Raseduse ajal saadud koroonaviiruse tõttu on Ühendkuningriigis maist oktoobrini surnud vähemalt 17 lapseootel naist ja neli last, näitavad eelmisel nädalal avaldatud andmed. Selle aja jooksul oli 98 protsenti intensiivravisse sattunud rasedatest vaktsineerimata. Samuti oli alates juulist iga viies Ühendkuningriigis spetsiaalse kopsuaparaadi abi vajanud Covidi-patsient vaktsineerimata lapseootel naine. «Rasedate naiste vaktsineeritus on masendavalt väike ja selle tagajärjel on suur hulk naisi saanud tõsiseid kahjustusi,» ütles Ühendkuningriigi meditsiininõunik Chris Whitty. Bloomberg/PM