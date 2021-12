Jõukus teeb hambad katki

Selgus, et märkimisväärselt kehvem on hammaste seisukord erakoolis käivatel noortel. Samuti kippus hammaste tervis olema kehvem noortel, kelle vanemate haridustase on kõrgem ja sissetulek suurem, vahendab Novaator.

Uuringu ühe autori ja Griffithi Ülikooli suutervise uurija Khaled Ahmedi sõnul jaksavad karastus-, energia- ja mahlajooke paljudes riikides osta ainult jõukad. Erinevad vastumeetmed, nagu Ühendkuningriigi suhkrumaks, ei mõjuta jookide dieet- ja suhkruvabade variantide happelisust.