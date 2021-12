Elundidoonorluse tahteavalduste täitnute arv on ühe kuuga kasvanud 20%

«Tervisekassa korraldatud meediakampaania toel toimunud 20 protsendiline kasv elundidoonorluse tahteavalduse täitnute seas ilmestab, et inimeste toetus elundite loovutamisele on suur. Samas on meil veel pikk tee minna, et saavutaksime 2025. aastaks seatud eesmärgi jõuda tahteavalduste täitnute arvuga 10 protsendini elanikkonnast,» tõdeb Tartu Ülikooli Kliinikumi transplantatsioonikeskuse direktor dr Virge Pall. Kui hetkel on kokku täitnud tahteavalduse 27 100 inimest, siis eesmärgi täitmiseks on oluline, et kolme aasta jooksul täidaks tahteavalduse veel vähemalt 77 000 inimest.