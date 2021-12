Lastearst: esimene lisatoit olgu võimalikult täisväärtuslik

Kuna lapse kõht on täiskasvanu omast väiksem, on lapsevanema roll muuta iga tema lusikatäis võimalikult tervislikuks, et see sisaldaks tema arenguks vajalikke toitaineid. Esimene püree võiks olla sobiva konsistentsiga ning koosneda vaid ühest köögiviljast. Lisatoitu antakse lapsele alati enne rinnapiima või piimasegu. Kui laps sööb kõigepealt piimast kõhu täis, võib ta lisatoidust keelduda. Nii võib olla keerulisem lapsele lisatoitu pakkuda.