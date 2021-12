Teadlased avastasid, mida teeb omikron kopsurakkudes teisiti

See võib aidata selgitada, miks varased andmed riikidest nagu Lõuna-Aafrika ja Inglismaa viitavad sellele, et tüvi põhjustab kergemat haigust, kirjutab Live Science. Kuigi omikron ei pruugi kopsurakkudesse tõhusalt tungida, kinnitas uus uuring, mis postitati andmebaasi bioRxiv, et variant väldib enamikku täielikult vaktsineeritud inimeste toodetud antikehadest.

Sarnaselt muudele uuringutele käsitles töörühm ka Pfizeri vaktsiini tõhustusannust, mis suurendas märkimisväärselt vaktsineeritud inimeste antikehade neutraliseerimisvõimet. «Kuigi me eeldame siiski, et immuunsus aja jooksul väheneb,» ütles vanemautor Ravindra Gupta, Cambridge'i terapeutilise immunoloogia ja nakkushaiguste instituudi kliinilise mikrobioloogia professor.

Uuring ei ole veel eelretsenseeritud ega teadusajakirjas avaldatud, kuid leiud vihjavad, et «omikroni mutatsioonid kujutavad endast kahe teraga mõõka: see suudab immuunsüsteemist paremini kõrvale hoida, kuid võib olla kaotanud osa võimest põhjustada raskeid haigusjuhte,» ütles Gupta. Sellegi poolest peavad teadlased kinnitama, et laborinõudes tehtud katsete tulemused on vastavuses inimpatsientide rakkudes toimuvaga ja et omikroni mutatsioonid mõjutavad nakkuse raskust.