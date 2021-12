Tervisliku toiduga kindlustamatus võib olla surmav patsientidele, kellel on mittealkohoolne rasvmaks – haigus, mille põhjuseks on liigse rasva kogunemine maksa, mille tagajärjeks on põletik ja armistumine. Mittealkohoolne rasvmaks on kogu maailmas kõige levinum maksahaigus ja esineb veerandil maailma elanikkonnast.