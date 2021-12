Esimene Eestis: Ida-Viru keskhaiglas alustab tööd maksahaiguste kabinet

Maksahaiguste esinemise sagedus maailmas ja muuhulgas ka Eestis on paraku tõusu teel. Kahjulikud harjumused, eelkõige alkohol, ebatervislik toitumine, väheliikuv eluviis, ülekaalulisus loovad maksahaiguste levikuks soodsa pinna. Kindlasti oma rolli mängivad ka maksaviirused, mille puhul on kaasajal vägagi efektiivsed ravimid olemas. On veel terve rida maksahaigusi, mille diagnostika on juba keerulisem ning nõuab visiiti gastroenteroloogi juurde.

Gastroenteroloogi vastuvõtule on oodatud eelkõige need patsiendid, kellel leitaks muutunud maksaanalüüsid ning ka varem maksahaiguse diagnoosi saanud patsiendid. Vastuvõtule suunavad perearstid või eriarstid, et selgitada välja muutunud analüüside põhjused.

Vastuvõtule on oodatud ka patsiendid, kelle maksas leitaks ultraheliuuringu käigus mingi haiguslik muutus, mida oleks vaja spetsialisti poolt edasi uurida. «Maksahaiguste eripäraks on tihti see, et patsient isegi ei tunne, et tema maks ei ole terve. Enamikul juhtudel pöördub patsient pere- või eriarsti poole mingi teise murega, mille uuringu käigus jõutaksegi maksahäire avastamiseni,» ütleb doktor Remmel.

Mis põhjusega vastuvõtule pöörduda?

Doktor Remmel toob välja mõned sagedasemad põhjused, mis viivad inimesi maksakabinetti. Ootuspärane on see, et üks enim tuntud «vaenlasi», mis kahjustab tervist ja põhjustab maksahäireid, on alkohol.

«Vastuvõtule saavad pöörduda patsiendid, kellel on diagnoositud maksatsirroos – nende terviseseisundit peab gastroenteroloog hindama kaks korda aastas ning maksa tervise seisundit kontrollida soovivad inimesed, kelle murekohaks on kauakestev alkoholi liigtarvitamine,» nendib ta.

Sarnaselt alkoholi kuritarvitamisega tekitab suurt muret ka paljude inimeste ebatervislik toitumine. Kõrge suhkru- ja rasvasisaldusega söökide ja jookide liigtarvitamine põhjustavad maksa rasvumist. Ida-Viru keskhaigla maksahaiguste kabinetis nõustatakse ka selle probleemiga patsiente ja koostatakse neile raviplaanid. Patsientidel on võimalik ka mõõta maksatihedust ning rasvasisaldust.