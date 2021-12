Teadlased avastasid uue teguri, mis võib aidata raske Covid-19 eest kaitsta

Seni on enamik teadlasi keskendunud viiruse antikehadele, mis hoiavad ära esialgse nakatumise. Kuid kui viirus nakatab rakke, muutuvad selle kõrvaldamisel kriitiliseks mälu-T-rakud. Seetõttu otsustasid teadurid keskenduda T-rakkudele, mis põhjustavad rünnakut viiruste vastu, mida nad «mäletavad», vahendab Medical Xpress.

Uuriti Jaapanis levinud viiruste põdemise tagajärjel tekkinud HLA-A24 antigeeni serotüübiga isikuid. Immuunrakkude reaktsiooni vaadati HLA-A24 tüüpi inimestel, kes ei olnud SARS-CoV-2-ga nakatunud, et näha, kas neil on tapja T-rakke, mis reageerivad viiruse antigeenidele. Umbes 80 protsendil A24 tüüpi nakatumata tervetest doonoritest tekkis reaktsioon ühe peptiidi suhtes – järjestus, mis nimetati QYI epitoobiks. Teadlased avastasid, et A24 serotüübiga doonorite QYI-spetsiifilised T-rakud reageerisid nii leebete hooajaliste koroonaviiruste kui SARS-CoV-2 suhtes.