Ravimiamet teatas mitme ravimi tarneraskustest

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf esindaja teatas depressiooni ja ärevusevastase ravimi Paroxetin Actavis 20 mg tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti tuleva aasta veebruarini. Saadaval on teised sama toimeaine ja näidustusega ravimid.

Müügiloa hoidja Merck Sharp & Dohme B.V. esindaja teatas diabeediravimi Januvia 100 mg tablettide tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti veebruari lõpuni. Saadaval on Januvia 50 mg tabletid. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti poole.

Müügiloa hoidja Fresenius Kabi AB esindaja teatas ravimi Smoflipid 200 mg/ml infusiooniemulsioon 100 ml N10 tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari lõpuni. Ravim varustab organismi energia ja rasvhapetega. Saadaval on Smoflipid 200 mg/ml 500 ml N10 pakendis.

Müügiloa hoidja Mylan Healthcare SIA esindaja teatas ravimite Fraxiparine 2850 RÜ anti-Xa/0,3 ml süstelahus süstlis ja Fraxiparine 7600 RÜ anti-Xa/0,8 ml süstelahus süstlis tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti 2022. aasta juuni lõpuni. Teisi sama toimeaine ja näidustusega ravimeid saadaval ei ole. Fraxiparine on ravim, mis aitab ennetada trombide teket veresoontes ja ravib juba moodustunud trombe. Patsiendid peaksid ravi jätkamiseks pöörduma oma arsti poole.

Müügiloa hoidja GlaxoSmithKline Trading Services Limited esindaja teatas ravimi Augmentin Fruit 80 mg/11,4 mg/ml suukaudse suspensiooni pulbri tarneraskusest, mis kestab eeldatavasti jaanuari keskpaigani. Augmentin Fruit on antibiootikum, mis hävitab infektsioone põhjustavad bakterid. Saadaval on müügiloa hoidja First Pharma OÜ Augmentin Fruit.