Valitsus plaanib moodustada HIV valitsuskomisjoni

Tegevuskava eesmärke viivad suures osas ellu Eesti Haigekassa ja terviseamet, mistõttu on nad lisatud komisjoni uute liikmetena. Samuti on lisatud mittetulundusühingu Convictus Eesti ja Eesti Seksuaaltervise Liidu esindajad, et täiendada komisjoni tööd sihtrühma ettepanekutega. Komisjoni liikmetel on õigus kaasata küsimuste lahendamisse teisi spetsialiste ja eksperte.