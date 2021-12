Haigekassa võtab üle erinevate meditsiiniseadmete rahastamise

Varasemalt tegi SKA meditsiiniseadmete erimenetlusi, mida ravikindluse seadus ei võimalda. Väga spetsiifiliste ortooside vajaduse korral saab inimene pöörduda järgmisel aastal SKA-sse. «Erimenetluseks on vajadus siiski harva, sest kui haigekassa meditsiiniseadmete loetelus on võrreldavad alternatiivid, saab neid kasutada ning töötame selle nimel, et kindlustatutele oleks võimalikult lai tootevalik kättesaadav,» lisas Veliste.

Arsti poolt välja kirjutatud meditsiiniseadmete retseptid on nähtavad patsiendiportaalis digilugu.ee ja riigiportaalis eesti.ee. Inimestele, kellele on väljastatud abivahendi kaart ja kes on ajavahemikul tänavu 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini teinud tehingu abivahendi grupi ISO-koodiga 09.24, luuakse retseptikeskuses automaatselt meditsiiniseadme retseptid. See tähendab, et need inimesed ei pea täiendavalt järgmisel aastal pöörduma arsti poole, et neile kirjutataks välja meditsiiniseadme retsept uriini eritumist suunavatele abivahenditele ja uriinikogujatele.