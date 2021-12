Armastus musta kohvi või tumeda šokolaadi vastu võib peituda geenides

Feinbergi meditsiinikooli ennetava meditsiini dotsendi ja kofeiiniuurija Marilyn Cornelis sõnul on armastus musta kohvi ja tumeda, mõru šokolaadi vastu geneetiline, kirjutab CNN Health. Teadlase sõnul võib see olla geeniloterii peavõit. Kuidas nii?

Uuringud näitavad, et mõõdukas musta kohvi tarbimine on seotud teatud haiguste (Parkinson, südamehaigused, II tüüpi diabeet ja mitut tüüpi vähk) väiksema esinemissagedusega.

«Me teame ka seda, et kohvi tarbimine avaldab tervisele kasulikku mõju. Siinkohal rõhutatakse musta kohvi, kuhu pole lisatud suhkrut ega piima,» sõnas Cornelis.

Kofeiiniuurja on teinud avastuse, et musta kohvi ja mõru šokolaadi eelistus võib peituda geenides. See on põhjuseks, miks osad inimesed naudivad kohvi joomist, kuid teised mitte.

Ajakirjas Nature Scientific Reports avaldatud uues uuringus analüüsis Cornelis kohvijoojate tüüpe, eraldades musta kohvi armastajad koore- ja suhkrusõpradest.

«Leidsime, et kofeiini kiiremat ainevahetust peegeldava geneetilise variandiga kohvijoojad eelistavad kibedat musta kohvi. Sama geeni leidsime ka inimestel, kes eelistavad tumedat ja mõru šokolaadi magusale piimašokolaadile,» märkis Cornelis.

Teadlane ja tema meeskond ei arva, et sellisel eelistusel on midagi pistmist musta kohvi või šokolaadi maitsega. Tema hinnangul eelistavad selle geeniga inimesed neid asju seetõttu, et seostavad kibedat maitset vaimse erksuse suurenemisega.

Tume šokolaad sisaldab veidi küll veidi kofeiini, kuid palju rohkem teobromiini nimelist ühendit, mis on tuntud kofeiiniga seotud närvisüsteemi stimulant. Varasemad uuringud on näidanud, et väike tükk tumedat šokolaadi päevas võib hoida südame tervist ja vähendada diabeediriski.