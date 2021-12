Eksperdid arutlevad: kas omikroni levik muudab laste vaktsineerimise vajalikuks?

Piirkondlikud arvamusküsitlused näitavad, et Taanis ja Hispaanias kavatseb 70 protsenti vanematest oma nooremaid lapsi vaktsineerida, kuid Saksamaal, Itaalias ja Hollandis vaid 40 protsenti. Vähem kui kolmandik prantsuse vanematest ütleb, et on valmis seda tegema.

Siiani ei ole vaktsineerimine lastele kohustuslik, kuid valitsused on võtnud noorte vaktsineerimise oluliseks eesmärgiks. Mõned riigid, sealhulgas Taani, Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia, soovitavad kõiki lapsi vaktsineerida, samas kui Ühendkuningriik soovitab vaktsineerida haavatavaid lapsi.

Ühise sõnumi puudumine tähendab, et Euroopal võib olla raskusi veenda vanemaid oma lapsi vaktsineerima, jättes mõne piirkonna ilma võimalusest võidelda Covidi viimase tõusu vastu.

Kuid erinevad riiklikud poliitikad peegeldavad teadlaste vahel kiiresti arenevat arutelu selle üle, kas lapsed saavad vaktsiinist piisavalt individuaalset kasu, et kaaluda üles väga harva esinevate kõrvaltoimete risk.

Mõned eksperdid, eriti Ühendkuningriigis, pole pidanud laste vaktsineerimist vajalikuks, sest lastel on kergemad Covidi sümptomid ja nad satuvad haiglasse harvem. Teised väidavad, et nad vajavad siiski kaitset, eriti kui viiruse levik on sama kiire kui praegu.

Kasuna võib aga veel käsitleda laste vaktsineerimisele järgnevat madalamat viiruse levikut kogu ühiskonnas, koolide avatuna hoidmise võimalust ja suuremat riskirühmade kaitstust.

Pediaater ja Oxfordi vaktsiinigrupi direktor Andrew Pollard ütles, et otsus, kas vaktsineerida 5–11-aastaseid lapsi, oli «peenelt tasakaalustatud», sest väga vähesed kannatasid raske haiguse all.

«Kui räägite 70-aastasest, on täiesti selge, et iga riik usub, et peaksime vaktsineerima vanemaid ja nüüd peaaegu kõiki täiskasvanuid nende suurenenud riski tõttu,» ütles ta.

Lapsi satub järjest rohkem haiglasse

EL-i ravimiamet kiitis novembris heaks BioNTechi/Pfizeri vaktsiini viie- kuni 11-aastastele lastele pärast mais heakskiitmist vanematele lastele. Sel kuul hakkasid saabuma väiksema annusega viaalid.

USA-s, mis on üks esimesi riike, kus vaktsineeritakse nooremaid lapsi, on kasutuselevõtt olnud loid ja osariigiti väga erinev. Umbes 6 miljonit ehk 22 protsenti viie- kuni 11-aastastest on alates novembri algusest saanud vähemalt ühe doosi.

Taanis, kus alustati vaktsineerimist umbes samal ajal, on saanud vähemalt ühe doosi 40,4 protsenti selles vanuserühmas.

Mõned rahvatervise ametnikud on kutsunud vanemaid üles tegutsema, sest osal lastest tekib siiski raske haigus ja kiiresti leviv omikrontüvi võib seega laialdasemalt kahju teha. 24. detsembril teatas New Yorgi osariik, et laste hospitaliseerimiste arv on New Yorgis, kus omikron on levinud, kahenädalase perioodi jooksul tõusnud 22-lt 109-le, ning kutsus vanemaid üles võtma kiireloomulisi meetmeid oma laste vaktsineerimiseks.

Eelmisel kuul ütles USA meditsiini peanõunik Anthony Fauci, et ta lootis, et vanemad tegutsevad kiiremini. «Mida nad ootavad? Nakkus on nüüd käes – kaitske oma lapsi,» ütles ta.