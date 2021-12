Erihooldekodude elanikud saavad kiirema ligipääsu haavandite ravile

Riigile kuuluv AS Hoolekandeteenused pakub toetust ja abi igapäevaeluga toimetulekul 1800-le psüühilise erivajadusega inimesele 63-s üksuses üle Eesti. Hooldekodude elanikel võib tekkida kroonilisi haavandeid ning seda tüüpi probleemide ravi võib olla vaevaline ja aeganõudev. Selleks, et õdede tööd hooldekodudes toetada lõid AS Hoolekandeteenused, digitervise ettevõte Dermtest ning haavaravile spetsialiseerunud Haavakliinik koostöös uuendusliku teenusmudeli.

Dermtesti digilahendusega saab erihooldekodus töötav õde koguda haavandi anamneesi, teha kvaliteetsed fotod ning edastada need spetsialistidele konsultatsiooniks. Haavaravi spetsialistid koostavad individuaalse raviplaani ning annavad ülevaatlikud soovitused, mille põhjal ravi edasisi samme planeerida.

Selline teenusmudel toob haavandite ravi lähemale inimestele, optimeerides nii kõigi osapoolte aega. Inimene saab spetsialisti arvamuse ilma füüsiliselt haiglasse pöördumata ning õed saavad kindlustunde ravi jätkamise osas koos uute teadmistega haavaravist.

Hoolekandeteenuste terviseedenduse nõunik Kaisa Rentel tõi välja, et tegemist on kompaktse lahendusega, mis on mugav nii koduõele kui kliendile, kes ei pea üksusest lahkuma. «Olenemata, millises Eesti nurgas üksus asub, siis koduõel on võimalik kiirelt saada kirjalikult detailsed juhised just konkreetse inimese mure kohta, mille on koostanud haavaravile keskendunud spetsialist. Kui raviks on vaja retseptiravimeid või soodustustega abivahendeid, siis ka need saab kirjutada Haavakliinik välja,» põhjendab Rentel.

Citomedi koduõde Grete Enn, kes on kasutanud antud teenust keerukama juhtumi puhul, soovitab õdedele kindlasti sellist konsulteerimise võimalust. «Sain nende poolt väga asjalikke nõuandeid nii sidumise, abivahendite kui ravimite osas. Tulemusi paranemise osas oli näha päris kiiresti,» lisab Enn. Samuti leiab Enn, et see vähendab perearstikeskuste koormust, kuhu muidu pöörduksime sooviga saada patsiendile koduvisiiti.

Haavakliiniku teenindusjuht Nele Terras, kes igapäevaselt koordineerib suhtlust spetsialistide vahel, kinnitas omalt poolt, et Haavakliiniku teenuste kasutajad on juba andnud positiivset tagasisidet ka uuele digilahendusele. «Meie meeskond julgustab teenusega liituma ning soovib kaasaegseid võimalusi kasutades haavanditega patsiente paremini abistada,» lisas Terras.

Digitervise ettevõtte Dermtest OÜ juht Priit Kruus tõi välja, et Dermtesti naha ja haavandite käsitluse terviklik tarkvara on paindlik ja erinevatesse olukordadesse kohandatav. «See tuleb välja just interdistsiplinaarsete ja integreeritud teenusmudelite loomisel, kus fookuses varane ravi ning see on eriti oluline hooldekodudes ja erihooldekodudes, kust võib olla raske liikuda eriarstiabisse - eriti pandeemia ajal,» selgitas Kruus. Ta lisas: «Üks 2019. aastal tehtud uuring näitas, et ravi hilinemisel on just kohalikud omavalitsused ja lähedased need, kes peavad kandma suurima osa tüsistuste poolt tekitatud haiguskoormusest, mida aga saab vältida just kiire ja ennetava sekkumisega, mida võimaldab tarkvara.»