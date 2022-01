Levinud suhkrulisand võib aidata kaasa ohtliku superbakteri paljunemisele

«Umbes kolm aastat hiljem hakkasid teated nende bakteripõlvkondadega seotud haiguspuhangute kohta suurenema. Samuti võivad kaasa aidata muud tegurid, kuid me arvame, et trehaloos on peamine vallandaja.»

C. difficile liinid, millele Britton viitab, on RT027 ja RT078. Kui teadlased analüüsisid nende kahe tüve genoome, leidsid nad DNA järjestused, mis võimaldasid neil väga tõhusalt toituda väikestes annustes trehaloosi suhkrust.

Tegelikult vajavad need konkreetsed bakterid tänu oma geneetilisele ülesehitusele elamiseks umbes 1000 korda vähem trehaloosi kui teised C. difficile'i tüübid.

Nende leidude saamiseks tegid teadlased katseid hiirtega, kelle organismi viidi tüvi RT027. Väikestes annustes trehaloosi saanud rühmas oli suremus palju suurem – teadlased leidsid, et mitte rohkemate bakterite tõttu, vaid seetõttu, et suhkur võimaldas sellel toota rohkem mürgiseid toksiine.

Siiani pole kindel, kas trehaloos on C. difficile'i levikule kaasa aidanud, kuid uuringutulemused ja selle lisandina heakskiitmise ajastus on teadlaste sõnul üsna veenvad. Nüüd on seose kinnitamiseks vaja rohkem uuringuid.