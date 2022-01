Irja Lutsar: omikronist ja koroonaviiruse tulevikust

4. Omikron tüvi ei pruugi küll ise inimest haiglasse saata, aga mitmed riigid on täheldanud, et tema kiire levik omab kaudset mõju teenuste, sealhulgas meditsiinisüsteemi toimimisele. Paljud inimesed on isolatsioonis ja seega tööst eemal kas väga kergete haigussümptoomide või siis lähikontaktsuse tõttu ja seetõttu on suur personali puudus. See on ka üheks põhjuseks miks paljud riigid oma isolatsiooni ja karantiini nõudeid ümber vaatavad. Sellist lähenemist võimaldab omikroni poolt põhjustatud haiguse lühem inkubatsiooni periood. LAV näiteks lõpetas eneseisolatsiooni nõude ja testib ja isoleerib edaspidi vaid neid kellel on haiguse sümptomid. USA lühendas isolatsiooni perioodid 5 päevale ja mitmed teised riigid 7 päevale. Erinevates riikides on erinev lähenemine - isolatsioon võib aga ei pea lõppema negatiivse testiga. Siiski peab märkima, et ekspertidel isolatsiooni ja karantiini pikkuse ja selle lõpetamise kriteeriumite osas ühtset seisukohta pole.

Kas vaktsiinidest on kasu?

See küsimus pole kellelegi üllatuseks kui vaadata pelgalt Eesti andmeid, kus umbes 50% igapäevastest nakatunutest on vaktsineeritud. Kui aga kohandada nakatunute hulk populatsiooni suurusele, siis näeme endiselt, et vaktsineeritute hulgas on nakatumised kaks korda harvemad kui vaktsineeritute hulgas. Samas ei tohi me ära unustada, et vaktsiinid on ennekõike arendatud raske haiguse ja surma vältimiseks mitte aga nakatumise ja kerge ning keskmise raskusega haiguse vastu. Raske haiguse vältimisel on mRNA vaktsiinide efektiivsus omikroni suhtes ilma tõhustusdoosita 70%; tõhustusdoos aga suurendab seda veelgi. Vaktsiinide mõju väheneb ajaga ja seda ennekõike jällegi kerge ja keskmise raskusega haiguse vältimisel. Viimased uuringud omikron tüvega näitavad, et vaktsineeritud inimesed põevad kergemalt, satuvad harvem haiglasse ja suure tõenäosusega ka intensiivravisse ja surevad harvemini. Seega on vaktsiinid endiselt kõige kindlamaks tagatiseks pandeemiast välja tulekul.

Aga vaktsiinide puhul on ka palju määramatust – vaktsiinidel sarnaselt kõigi ravimitega on kõrvalnähud, valdavalt küll hästi talutavad ja mööduvad, aga harvadel juhtudel võivad olla tõsised tagajärjed. Suure tõenäosusega on tegemist mitte kahe vaid kolme doosi vaktsiinidega. Samuti pole teada kui sageli on vajalikud tõhustusdoosid. Paratamatult, vähemalt esialgu, peavad jääma ka muud vahendid nagu maskid, distantsi hoidmine ja hea ventilatsioon,

Mis edasi saab?

Omikron tüvi tulek viitab asjaolule, et viirusel hakkab jõud raugema samal ajal kui populatsioonis immuunsus üha suureneb kas siis vaktsineerimise, läbi põdemise või mõlema tõttu. Seetõttu näeme küll suuri nakatumise näitajaid, aga sellega ei kaasu suurenenud suremust ning meditsiinisüsteem pole üle koormatud.

Kui suur osa elanikkonnast on vaktsineeritud ja rasked haigusjuhud ja surmad välditud, siis pole ka enam tarvis ilma sümptoomideta inimesi testida või kontaktseid isoleerida. Väga tõenäoline on olukord kus vaatamata vaktsineeritusele nakatumine koroonaviirusega ikkagi toimub, aga haigus on suhteliselt kerge. Samas kaasneb nakatumisega immuunsuse tõhustamine ja see annab edasiste nakatumiste vastu hea kaitse. Seega võib SARS-CoV-2 liigitada teiste viiruste hulka, mis jahedatel hingamisteede haigestumist põhjustavad, aga meie elu suhteliselt vähe häirivad.