Vitamiin peletab valu

Mõnedki pikaajalised südamerohtude võtjad kurdavad, et neil on aastatega tekkinud lihasvalu ja -nõrkus. Käiakse arste mööda, aga põhjusele jälilesaamine polegi lihtne. Valu on levinud sümptom ning pole tihtilugu seotud kehalise probleemiga, vaid peegeldab hoopis vaimset pinget.