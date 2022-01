Parkinson ja gripp – kas neil on seost?

Kuna kõigi pilgud olid suunatud koroonale, libises uudis sellest, et gripi ja Parkinsoni tõve tekke vahel võib seos olla, kuidagi vaikselt läbi tähelepanuvälja. Kuid neuroloogid on varemgi arvanud, et infektsioonid võivad Parkinsoni tõve teket mõjutada. Seda täheldati 1918. aasta gripipandeemia järgseltki. Nüüd tehti aga Taani patsiendiregistri andmete alusel suur uuring, kus kõrvutati enam kui 10 000 Parkinsoni tõvega inimese andmed nendega ea poolest sarnaste, kuid 51 000 terve inimese andmetega ning saadi mõtlemapanevad tulemused. Neil, kes põdesid grippi 10 aastat tagasi, oli suhteline risk haigestuda Parkinsoni tõppe 70% kõrgem kui neil, kes grippi ei põdenud. 15 aasta möödumisel oli suhteline risk kasvanud 90 % võrra. Need protsendid ei tähenda, et 70% gripiga nakatunutest haigestuks Parkinsoni, vaid et pooleteise inimese asemel sajast haigestub peaaegu kolm inimesest sajast. Parkinsoni tõve teket mõjutavad ka geenid, taimemürgid, saaste ja ilmselt veel hulk tegureid. Jääb üle küsida, kas näeme 10 aasta pärast sarnaseid seoseid ka koroona läbipõdemisega?