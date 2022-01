Fauci usub, et nakkuste arv tõuseb vertikaalselt

«Oleme kindlasti nakkusjuhtude tõsise kasvu keskel,» lausus Fauci telekanali ABC saates «Sel nädalal», nimetades nakkuste arvu järsku tõusu «tõesti pretsedendituks».

USA-s leidis reedel kinnitust üle 440 000 uue nakkusjuhu, pea 200 000 võrra rohkem, kui viiruse eelmises haripunktis veebruaris.

Kuid Fauci sõnul on lootuskiireks Lõuna-Aafrika Vabariik, kus omikrontüvi novembri lõpul esmalt avastati. Pärast seda tabas LAV-i kiiresti ulatuslik viiruselaine, mis vaibus pea sama kiiresti.

Ta lisas, et koguneb järjest rohkem infot selle kohta, et omikron on varasematest viirusevariantidest leebem. Haiglaravi vajavate patsientide ja koroonasurmade arv on viimastel nädalatel olnud oluliselt madalam kui varasemate viirusepuhangute ajal.

USA-l, nagu ka teistelgi riikidel, on olnud raskusi tasakaalu leidmisega rahva tervise kaitse ning majanduse ja oluliste teenuste nagu korrakaitse ja reisimine elushoidmise vahel.

Nii Fauci kui ka USA haridusminister arvasid, et lapsed võivad esmaspäeval pärast pühi koolipinki naasta juhul, kui on rakendatakse vajalikke ettevaatusabinõusid.

Fauci palus taas vanematel jälgida, et nende lapsed oleks vaktsineeritud, kannaks maske ja oleksid vajadusel testitud.

«Arvan, et kõik need asjad koos tähendavad, et on piisavalt ohutu lapsed kooli tagasi saata, võrreldes kahjulike mõjudega, mis kaasnevad nende eemalhoidmisega,» ütles Fauci.

USA haridusministri Miguel Cardona sõnul on naasmine koolipinki keeruline, kuid vajalik.

«Usun, et tee saab olema raske, eriti homme,» ütles ta pühapäeva hommikul telesaates «Fox News Sunday», sest paljud õpetajad ja teised koolitöötajad on haigestunud.

«Käärime käised üles, kõik annavad oma panuse ja hoiame lapsed koolipingis. See peaks olema meie mõtteviis.»

Äsja New Yorgi linnapeaks vannutatud Eric Adams ütles, et valikuid on vähe, peale selle, et lapsed ohutult kooli naaseks.