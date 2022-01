Vihapurse võib insulti põhjustada

Üks igast üheteistkümnest ellujäänud insuldipatsiendist koges tugevat viha- või ärritust ühe tunni jooksul enne insulti. Kui palju insuldi tõttu surnutest midagi taolist koges, me muidugi enam tõsikindlalt teada ei saa.

Professor Andrew Smyth, Galway ülikooli haiglate nefroloog ütles: «Insuldi ennetamine on arstide jaoks prioriteet ja hoolimata edusammudest on endiselt raske ennustada, millal insult saabub.» Paljud uuringud on keskendunud pikaajalistele riskiteguritele, nagu hüpertensioon, rasvumine või suitsetamine. Selle uuringu eesmärk oli aga uurida kiiresti toimivaid tegureid, mis võivad toimida insulditekke kiirete vallandajatena.