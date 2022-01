Prantsusmaal ei pea noored naised rasestumisvastaste vahendite eest maksma

Paljudele naistele terves maailmas valmistab probleeme rasestusvastaste vahendite soetamine. Prantsusmaa on võtnud vastu seaduse, et tagada 18-25-aastastele tasuta rasestumisvastased vahendid.

Alaealistele olid vahendid ka varem tasuta, kuid nüüd tõstis Prantsusmaa vanusepiiri 25 eluaastani. Ka mitmed Euroopa riigid, sealhulgas Belgia, Saksamaa, Holland ja Norra, pakuvad teismelistele tasuta rasestumisvastased vahendeid. Suurbritannias on vahendid kõigile tasuta.

See samm on osa president Emmanuel Macroni valitsuse meetmetest, et tugevdada naiste õiguseid ja leevendada vaesust noorte inimeste seas.