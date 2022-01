Lõuna-Korea teatas esimesest omikrontüvega seotud surmajuhtumist

Korea haiguste kontrolli ja ennetamise keskus ütles, et omikroni tõttu suri 90-ndates eluaastates inimene, kes elas ühes Gwangju hooldekodus. Ta sai teise koroonavaktsiini annuse oktoobris.

Hooldekodus on alates esimese juhtumi ilmnemist 24. detsembril tuvastatud 21 koroonapositiivset, neist kolmel on omikronvariant.

Lõuna-Koreas on seni kinnitust leidnud 1318 nakatumist koroonaviiruse omikronvariandiga. Ekspertide sõnul on tõenäoline, et omikron tõrjub varsti delta kõrvale ning saab riigis domineerivaks.