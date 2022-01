«See on uus teadmine,» sõnab Viigimaa. Lipoproteiin (a) on sõltumatu südame-veresoonkonnahaiguste riskitegur. «Halb kolesterool võib olla täiesti ­korras, aga lipoproteiin (a) tõusnud. Mul on olnud üsna mitu patsienti, kel on infarkt olnud päris ­noores eas – kolesteroolid on kõik korras, aga kui määrame lipoproteiin (a), siis selgub, et seal on suured probleemid.»