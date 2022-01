Igavesed kemikaalid tekitavad vähki

Illinoisi ülikooli teadlased tegid katseid nii laboris kui hiirtega ja tuvastasid, et eesnäärmevähk kasvab eriti kiiresti siis, kui söögis-joogis saavad kokku rasvarikkus ja PFAS. Hiirtega tehtud katsed näitasid, et hiirtesse süstitud vähirakkudele meeldis rasvane dieet väga hästi – vähirakud paljunesid kiiremini. Veel paremini paljunesid vähirakud aga siis, kui menüüsse lisati PFAS – vähirakkude kasvukiirus kasvas kolm korda kõigest kahe päevaga.

Kõige kehvem on see, et kui rasvast toitu on tegelikult kerge vältida, siis PFAS luurab meid kõikjal. Seda on meie joogi- ja põhjavees, saastunud vees elavates kalades, paberis ja muus pakendis, mis käib kiirtoidu ümber ning muidugi ka pinnases, toidus, pannide katetes, plastides, mobiiltelefonides, päikesekreemides, veekindlates riietes-kangastes, värvides jne.