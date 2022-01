Odav arginiin võib tõhustada vähi kiiritusravi

Arginiin on aminohape, mida inimene peab saama toidust, sest inimene ise seda sünteesida ei suuda. Arginiini sisaldub piimatoodetes (kodujuust, piim, jogurt), looma-, sea- ja linnulihas, mereandides, nisujahus, tatras, läätsedes, mitmetes pähklites, kõrvitsa- ja päevalilleseemnetes ning on vabalt saadaval ka toidulisandina. Uuringus anti suurtes annustes arginiini neile ajju levinud vähiga ehk metastaasidega inimestele, kellel seisis ees kiiritusravi. Katses osales 31 patsienti. Peaaegu 78%-il andis arginiini lisamine kas täieliku või osalise ravivastuse, mis on väga hea saavutus selles väga raskes olukorras. Samas nende 32 patsiendi seas, kes said enne kiiritusravi lisaks vaid platseebot, oli selline ravivastus vaid 22%-il. Ehk siis ainult kiiritusraviga saavutatud tulemustele aitab arginiini lisamine raviskeemi veel suurt hulka inimesi!