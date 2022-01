Teadlased leidsid viisi, kuidas takistada ninas koroonaviiruse paljunemist

Tekkinud antikehad kaitsesid nii alfa, beeta kui delta tüve eest. Teadlaste sõnul pakuvad uuringutulemused kinnitust, et viiruse leviku ärahoidmiseks on vaja tekitada tugev immuunkaitse nina limaskestas.

Teadlased on alustanud nii DNA kui ka gripiviiruse põhise nina kaudu manustatava vaktsiini kliinilisi katseid inimestega. Nad nendivad, et Hongkongis asuva tootmistehase puudumise tõttu tekkis viivitus teadusliku avastuse ja kliiniliste uuringute alguse vahel.

Covid-19 pandeemia on praeguseks kaasa toonud üle 275 miljoni nakatumise. Vaktsiinid on osutunud väga tõhusaks surmajuhtumite ja raske haigestumise ennetamisel. Väljakutseks on aga endiselt viiruse leviku takistamine, kuna ka kergete haigusjuhtumite korral paljuneb see hingamisteedes loetud päevad. Uuringu läbi viinud teadlaste sõnul on seoses omikrontüve kiire levikuga vaja leida tõhus vaktsiinistrateegia SARS-CoV-2 ninakaudse leviku blokeerimiseks või vähendamiseks.