Hongkongi kruiisilaeval kästi Covid-19 tõttu sadamasse naasta

Sarnaselt Mandri-Hiinaga on ka Hongkongis koroonaviiruse osas nulltolerantsi poliitika ning ühed maailma karmimatest viirusepiirangutest, sealhulgas sisuliselt suletud piirid, nädalane karantiin, suunatud liikumispiirangud ja masstestimine.

Linnas on tuvastatud 114 omikronijuhtu, neist enamik avastati kas lennuväljal, või enamusele saabujaist kehtiva 21-päevase karantiini käigus.

Väike kohalik viirusepuhang, mis sai alguse lennufirma Cathay Pacific töötajatest, on vallandanud viimastel päevadel masstestimise ja kontaktide jälgimise.

Kolmapäeval jõuti jälgimise käigus kruiisilaevani Spectrum of the Seas, mis on üks alustest, mis pakub pikalt kodus olnud hongkonglastele «kruiisi eikusagile», seilates lühireise tehes rahvusvahelistesse vetesse.

Tervishoiuametnike sõnul on kruiisilaeva pardal üheksa inimest, kes tuvastati lähikontaktsetena ning alusel kästi päev varem sadamasse naasta.

Kõik pardalviibinud, 2500 reisijat ja 1200 meeskonnaliiget, peavad enne maaletulekut andma negatiivse viiruseproovi.

Kolmapäeval kruiisilaevade terminalis olnud AFP ajakirjanik nägi reisijaid pardal lõõgastumas ning laevatekil võimlemas.

«Paljud õhtusöögilauad pandi kinni ja meil on randmepaelad, millega saab jälgida liikumist pardal,» ütles AFP-le telefonitsi üks tundmatuks jääda soovinud reisija.

«Reisi broneerides teadsime, et oht on olemas. Lihtsalt ei vedanud, et need olime meie,» lisas ta.

Üks Hongkongi tuntumaid koroonaeksperte, mikrobioloog Yuen Kwok-yung hoiatas võimaluse eest, et linnas on tekkinud nähtamatu nakkusahel.

«Suure tõenäosusega saabub viies viiruselaine,» ütles Yuen teisipäeval ajakirjanikele.

Hongkongi karmid reeglid on hoidnud linna suures osas viirusevaba, pandeemia algusest alates on tuvastatud vaid veidi üle 12 000 nakatumise ja viiruse tagajärjel on surnud 213 inimest.

Kuid viiruse tõttu on ärikeskus, mis kutsub end «Aasia maailmalinnaks», ülejäänud maailmast, sealhulgas ka Mandri-Hiinast ära lõigatud.

Hongkongi linnajuht Carrie Lam ütles, et enne ülejäänud maailmale avanemist tuleb taastada kontaktid Mandri-Hiinaga, kuid lisas nädala algul, et hiljutise viirusepuhangu tõttu lükkuvad need plaanid ilmselt edasi.

Rahvusvahelised ettevõtted väljendavad järjest kasvavat rahulolematust Hongkongi isolatsiooni osas, sest neil on raskusi soovitud töötajate hoidmise ja värbamisega, samas kui konkureerivad ärikeskused on õppinud viirusega elama.

Mitmed lennufirmad on asunud linna vältima ning piloote ja pardameeskonda sealt ära viima.