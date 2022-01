Munaallergiat saab ennetada

Uuring näitab, et neil lastel, kes ei söönud muna oma esimese eluaasta jooksul, oli 6-aastaselt munaallergia teke tõenäolisem kui neil, kes sõid esimesel eluaastal ka muna.

Allergiaarstid ja lastearstid on alates 2017. aastast soovitanud vanematel hakata näiteks maapähklitooteid “tutvustama” lastele umbes siis, kui nende laps hakkab sööma tahket toitu. Seda peab tegema allergia tekke vältimiseks. Allergoloogide, immunoloogide ja astmaarstide iga-aastasel teaduskoosolekul esitletud uuring näitab, et muna varajane sissetoomine menüüsse on seotud munaallergia vähenemisega.