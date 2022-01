Infarktipatsientide prognoosi parandab üllatav meetod

Paljud ei pruugi olla teadlikud, et neil oli infarkt. FOTO: Shutterstock

Juba 1918–1920 möllanud gripipandeemia ajal pandi tähele, et grippi põdenutel oli südameinfarktijärgne prognoos parem. Ka mitmetes hilisemates uuringutes on leitud, et gripivaktsiini manustamine vähendab kardiovaskulaarset riski, kirjutab Eesti arstide liidu ajaleht.